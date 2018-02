Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, consideră că unul dintre motivele pentru care România nu are autostrăzi, în special una de la Est la Vest, este numărul mare de miniștri ai transporturilor din ultimii 28 de ani. Într-o declarație politică susținută în Parlament, Ioan Balan a arătat că în România nu s-au construit autostrăzi deși banii erau asigurați de Uniunea Europeană. „Nu aș vrea să mai aduc aminte faptul că, în anul Centenarului României, țara noastră nu are provinciile istorice legate între ele prin drumuri de mare viteză sau prin căi ferate moderne. Cei mai mulți dintre acești miniștri au fost tare pricepuți la minciuni, la vânzări de iluzii, la mâzgăleli pe harta țării. Alții au fost foarte incompetenți sau rău-voitori, pentru că fie au stopat șantierele deja începute, fie au umplut buzunarele firmelor de partid care au întocmit sute de studii de fezabilitate, pe bani grei, total inutile. Dacă am crezut cu toții că mai rău nu se poate, uite că ne-am înșelat! Când spun acest lucru mă refer la ministrul care deține în prezent portofoliul celui mai important sector investițional din țară, domnul Șova, care ne-a surprins pe toți prin aroganță, sfidare și bătaie de joc”, a spus deputatul liberal. El a arătat că săptămâna trecută, Lucian Șova a fost invitat, într-un cadru oficial, instituțional, la Comisia pentru transporturi din Camera Deputaților, pentru a împărtăși mediului de afaceri și societății civile planurile Guvernului Dăncilă, „acest Guvern Dragnea 3”, privind construcția de autostrăzi, drumuri naționale, căi ferate, infrastructură feroviară și aeriană. Ioan Balan a spus că în această întâlnire toată lumea aștepta răspunsuri, planuri de absorbție a fondurilor europene, având în vedere că anul trecut, Guvernele Tudose și Grindeanu au tăiat peste 45% din banii alocați investițiilor în infrastructură și au adus zero fonduri europene. „Anul acesta, Guvernul se laudă din nou că va face investiții, însă laudele vin tot pe hârtie, nu în realitate. Astfel, întrebat fiind foarte serios de către participanții la dezbateri și de către reprezentanții presei când vom avea finalizați noi kilometri de autostrăzi, acesta a sfidat o țară întreagă răspunzând în zeflemea că <vom avea atunci când vor fi terminați>. Întreaga atitudine de <băiat de cartier>, de <șmecher> a ministrului transporturilor nu îmi oferă nici cea mai mică speranță că în anul 2018 se va face mai mult decât anul trecut, adică nimic”, a declarat Ioan Balan, care a adăugat că „inițial, la învestitura domniei sale, am crezut că este o simplă scăpare, o neglijență, afirmația potrivit căreia <minutul unui ministru e prea scump pentru a petrece ore în şir călătorind către diverse şantiere>. După ce ne-am obișnuit cu glumele proaste și <miștocărelile> lui Mihai Tudose ca prim-ministru, am crezut că și aceasta este o glumă neinspirată. Acum, ne dăm seama că aceasta este atitudinea reală a celui care ar trebui să fie ministrul cel mai important din Guvernul Dăncilă. În fapt, avem și demonstrația clară că ministrului nu-i pasă de lucrările de infrastructură, atâta vreme cât nu s-a deranjat să constate de ce, pentru un tronson din autostrada Sebeș-Turda, este amânată punerea în circulație, pentru a nu știu câta oară, numai în ultimul an. Să sperăm că nu se fărâmă și aceasta, ca cea inaugurată de Ponta în anul 2014”.

Ioan Balan a amintit și de dezastrul care macină șantierele de infrastructură din România, precizând că din 2012 și până astăzi, „cârdul” de miniștri care s-au perindat prin Guvern nu au fost în stare să finalizeze nici măcar ceea ce au început alții. „O să spuneți că e greu să construiești autostrăzi în România, că e greu să faci exproprieri, că e greu să găsești firme serioase care să facă un asfalt de calitate. Poate că așa este! Însă, trebuie să vă spun că în România sunt lucrări făcute și în procent 85%, pentru care Guvernele din ultimii 7 ani nu au reușit să termine cei 10-15% cât mai trebuiau făcuți pentru a le pune în funcțiune”, a mai afirmat Ioan Balan. El i-a invitat pe parlamentari să vină pe varianta ocolitoare a municipiului Suceava pentru a constata singuri că de când a revenit PSD la guvernare în anul 2012, nici un ministru nu a fost în stare să termine cei 15% care mai trebuiau făcuți pentru a da în folosință întreaga lucrare. „Vă pun la dispoziție răspunsurile tuturor miniștrilor și prim-miniștrilor din acești ultimi ani cu privire la centura Sucevei, în care s-a tot promis, dar s-a făcut nimic. Înțeleg că situația Sucevei nu este singulară în țară. Sunt alte multe municipii unde, pe lucrările începute cu mulți ani în urmă s-a așternut un strat foarte gros de rugină, iar ceea ce s-a construit deja s-a degradat. Însă, în tot acest răstimp, Liviu Dragnea și prim-miniștri săi marionetă ne spun că România este ”tigrul Europei”, că economia crapă de bine și că cetățenii au tot ce le trebuie”, le-a transmis Ioan Balan colegilor parlamentari.

Nu în ultimul rând, deputatul PNL de Suceava a subliniat faptul că primul punct din prioritățile MasterPlanului General pentru Transporturi îl reprezintă construirea drumului de mare viteză care să lege Capitala de Siret, prin Buzău, Focșani și Suceava. „Ați ghicit! Au trecut deja ani buni și nu s-a mișcat o piatră în acest sens, deși pentru realizarea acestui obiectiv de investiții nu trebuie nu știu ce exproprieri sau nu știu ce lucrări complexe – poduri sau viaducte. Drumul expres către Suceava presupune, în cea mai mare măsură, lărgirea benzilor de circulație existente! Acum înțeleg foarte bine că oricine ar fi ministru al transporturilor într-o guvernare anti-investiții, anti-dezvoltare, anti-modernizare, vom avea drumuri rapide care să lege Bucovina de București atunci când …. <vor fi terminate!>”, a încheiat Ioan Balan.