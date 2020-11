Vicepreședintele regional al PNL, deputatul de Suceava, Ioan Balan, arată că Partidul Național Liberal și-a asumat activ această perioadă dificilă de guvernare, în timp ce celelalte partide au fugit din fața responsabilității, ”pentru că nouă ne pasă nu doar de prezent, ci și de viitorul României”. El a amintit de o serie de măsuri directe pe care PNL le va implementa în perioada următoare: prelungirea amânării ratelor bancare până la 1 iulie 2021, acordarea eșalonării la plată a obligațiilor fiscale pe o perioadă de 12 luni, continuarea acordării de garanții de stat pentru credite cu dobândă subvenționată prin IMM Invest și Eximbank – 30 miliarde de lei, asigurarea accesului la finanțare și lichidități pentru companii prin IMM Leasing și IMM Factor – 5 miliarde de lei și lansarea de noi produse de garantare pentru IMM-uri: Agro-Invest, Cardul „I.C. Brătianu”, Venture IMM, Capital IMM etc.

