Vicepreședintele PNL, deputatul de Suceava, Ioan Bălan, vrea asigurări că în bugetul pentru anul 2018 vor fi prinse sumele necesare pentru dotarea cu echipamente a Poliției Române. În aceste sens el a adresat o interpelare ministrului afacerilor interne, Carmen Dan, prin care îi cere să-i transmită în scris sumele utilizate în 2017 pentru dotarea tuturor structurilor Poliției Române dar și cele prevăzute în bugetul anului viitor.

”La nivelul Județului Suceava, numai in anul 2017, doi ofiteri ai Politiei romane au devenit victimele infractorilor, din cauza slabelor dotari cu care sunt inzestrate fartele de ordine publica. in vara acestui an, un polițist din cadrul seviciului Poliției Transporturi Feroviare i-a pierdut viața, pe peronul garii din Municipiul Suceava, ca urmare a multiplelor rani provocate prin injunghiere. Opiniile majoritații specialiștilor converg in sensul in care, daca polițistul ar fi fast protejat de o vesta corespunzatoare, care ar fi trebuit sa fie in dotarea Poliției, atunci moartea acestuia ar fi fast evitata. Recent, tot in Județul Suceava, un alt ofițer al poliției sucevene a fast grav ranit in zona capului, tot cu un obiect ascuțit, deoarece nu a purtat casca speciala de protecție, utilizata, de obicei, de fortele speciale de intervenție. Nu cunoatem daca acest tip de casca se afla sau nu in dotarea Poliției, insa știm ca polițistul care se zbate intre viața și moarte, este un ofițer faarte bine pregatit, fiind chiar propus de superiori pentru o indemnizație de excelența. Cu ocazia dezbaterilor ale legilor bugetului de stat din anii precedenți, am chestionat in mod repetat pe foștii titulari ai portofaliului de la Ministerul Afacerilor Inteme și, de fiecare data am primit asigurari asupra asigurarii unor credite bugetare care sa asigure finanțarea corespunzatoare a dotarilor urgente pentru toate structurile Poliției romane. Rezultatul, polițitii romani au dificultați reale chiar și in asigurarea unor uniforme decente”, a declarat Bălan.