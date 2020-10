Vicepreședintele regional al PNL, deputatul de Suceava, Ioan Bălan vrea ca sumele pentru cofinanțarea proiectelor de investiții cu fonduri europene necesare primăriilor să fie susținute de la bugetul de stat. În acest sens el s-a adresat ministrului fondurilor europene, Marcel Boloș, căruia i-a adresat o întrebare la care așteaptă răspuns în scris. ”În ce măsură cotele de cofinanțare pentru proiectele de infrastructură derulate din fonduri europene nerambursabile în regiunile de dezvoltare cu un PIB/locuitor sub media națională/europeană pot fi susținute de la bugetul de stat?”, așa sună întrebarea deputatului Ioan Bălan. El îl mai roagă pe ministru să precizeze dacă are în vedere ca, pentru asigurarea succesului utilizării celor aproximativ 80 de miliarde de euro disponibile, să genereze programe de asistență tehnică pentru administrațiile publice locale care doresc să acceseze fonduri europene și nu au experiența necesară în acest domeniu. Ioan Bălan a ținut să-l felicite pe Marcel Boloș pentru modul deosebit de eficient în care a reușit să gestioneze sectorul utilizării fondurilor europene nerambursabile în anul 2020, performanțele reflectându-se în cel mai ridicat nivel al absorbției acestor resurse de la momentul aderării țării noastre la Uniunea Europeană.

”Cunoaștem cu toții că unitățile administrativ-teritoriale din România nu au demonstrat în ultimii ani o capacitate suficientă de a utiliza fondurile europene nerambursabile. Între cauze se află atât capacitatea administrativă redusă a administrațiilor publice locale (lipsa unor funcționari specializați în elaborarea de proiecte), cât și capacitatea financiară redusă a unor bugete locale de a asigura cotele de cofinanțare aferente proiectelor de investiții. Acest din urmă aspect a generat o slabă atracție a administrațiilor locale către proiectele majore de investiții și o orientare predilectă către proiectele mai mici de investiții, unde cotele de cofinanțare erau proporțional mai mici. Dacă Județul Suceava sau Primăria Suceava au reușit în ultimii 4 ani să genereze tot mai multe proiecte de investiții de infrastructură mare, nu același lucru putem să spunem și despre celelalte județe din Regiunea de Nord-Est, care având un grad scăzut de dezvoltare, bugetele locale sunt mici, iar componenta bugetară aferentă investițiilor sau cofinanțării proiectelor europene este foarte mică. Chiar dacă administrațiile publice locale pot să asigure cotele de cofinanțare prin împrumuturi (trezorerie/sistem bancar), acestea nu agreează un asemenea sistem, pentru că acesta apasă puternic asupra datoriei locale”, a arătat Ioan Bălan.