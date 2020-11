În cadrul Planului de Acţiune „Balastiera 2020”, în perioada 10-12.11.2020, lucrătorii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice împreună inspectori din cadrul ABA Jiu și ABA Prut Bârlad și experți din cadrul Agenția Națională pentru Resurse Minerale au executat o acţiune pe raza jud. Suceava, ocazie cu care au fost verificate 10 societăţi comerciale, au fost aplicate 8 sancţiuni contravenţionale în valoare de 152.828 lei şi constatate 5 infracţiuni.

