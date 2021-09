Dedicat promovării și susținerii artei baletului și propunând publicului cele mai deosebite fotografii și cei mai renumiți fotografi specializați din întreaga lume, “Professional Ballet Photography, ediția 2021” va lua startul pe 19 Octombrie, celebrând astfel Ziua Internațională a Baletului.

După succesul major înregistrat cu proiectele precedente, „Ballerinas in Red” edițiile 2020 și 2021, și “Ballet Photography” 2020, Ballet Magazine Romania, cea mai relevantă platformă media dedicată artei coregrafice din România și Europa Centrală și de Est, lansează cea de-a doua ediție a proiectului “Ballet Photography”.

Dedicat promovării și susținerii dezvoltării artei baletului, prin aducerea în fața publicului a celor mai spectaculoase fotografii de balet, realizate de cei mai renumiți fotografi specializați în acest domeniu din întreaga lume, “Professional Ballet Photography, ediția 2021” va lua startul pe 19 Octombrie, celebrând astfel Ziua Internațională a Baletului (World Ballet Day).

Cu o echipă de profesioniști recunoscuți, realizată atât online cât și în format tipărit la o calitate de excepție, Ballet Magazine Romania este singura revistă dedicată susținerii și promovării artei baletului din România, și o platformă media unică în domeniu în spațiul Europei Centrale și de Est (CEE).

Prin secțiunea în limba engleză Ballet Magazine România acoperă mediatic Europa și întreaga regiune CEE, aducând cititorilor săi cele mai relevante știri și informații de profil, alături de interviuri cu cele mai mari personalități ale artei coregrafice din România și din lume.

Prin proiectul “Professional Ballet Photography, ediția 2021” Ballet Magazine România celebrează Ziua Internațională a Baletului (World Ballet Day), alăturându-se astfel, într-un demers de promovare a artei coregrafice, celor mai mari companii de balet la nivel global, între care The Royal Ballet, Bolshoi Ballet sau The Australian Ballet.

“Ziua Internațională a Baletului” (World Ballet Day) sărbătorită în acest an pe 19 octombrie, este cea mai mare sărbătoare a dansului global. Inițiată și organizată de The Royal Ballet, Bolshoi Ballet și The Australian Ballet, sărbătoarea oferă publicului iubitor de artă și frumos, acces online și offline la o multitudine de evenimente de profil organizate de cele mai importante companii de balet din întreaga lume: spectacole, repetiții, workshop-uri sau interviuri în direct cu cei mai mari coregrafi și dansatori.