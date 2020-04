Banca Comercială Română susține Fondul de urgență pentru spitale, campania de strângere de donații lansată de organizația Salvați Copiii pentru sprijinirea medicilor români în lupta împotriva epidemiei de coronavirus.

Fondul este susținut de BCR printr-o contribuție inițială de 100.000 de lei, la care banca va adăuga câte un euro pentru fiecare donație realizată, indiferent de sumă, prin intermediul BursaBinelui.ro.

„Sistemul medical românesc a intrat în această luptă cu vulnerabilitățile pe care le știm cu toții, dar acum e momentul să fim responsabili și solidari, pentru că la mijloc sunt viețile nostre, ale celor dragi, ale bunicilor și copiilor noștri. Iar viețile tuturor depind de medicul care stă pe baricade zi de zi. Un medic lipsit de protecție se pune în pericol atât pe sine, cât și pe pacienții pe care îi are în grijă. Încă din primele zile, de când am creat acest mecanism de urgență pentru medici, peste 50 de spitale ne-au trimis strigătele lor de ajutor. Personalul medical are nevoie de echipamente adecvate, care să ne protejeze pe noi toți și să facă zid în fața acestei pandemii agresive”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

“Facem un apel către toți partenerii și clienții noștri să se implice, indiferent de nivelul și forma contribuției, în sprijinul oamenilor din prima linie în lupta cu COVID-19. Medicii și personalul sanitar se află, în prezent, sub o imensă presiune și au nevoie de protecție, măști, halate, dezinfectanți, teste și multe altele. Fără toate acestea, medicii noștri se pot infecta foarte ușor, iar un doctor infectat devine pacient. Dacă până acum, ei aveau grijă de noi, este momentul să avem noi grijă de ei. Pe Bursa Binelui, oricine poate dona foarte simplu și rapid, iar sumele vor fi suplimentate de BCR”, a declarat Nicoleta Deliu, Head of CSR & Communication BCR.

Deținută de BCR, BursaBinelui.ro este de 8 ani singura platformă din România unde donațiile nu sunt comisionate. Clienții BCR care doresc să contribuie la Fondul de urgență pentru spitale, deschis de Salvați Copiii, au la dispoziție și în aplicația George (mobile & internet banking) un formular special de plată (accesibil în secțiunea “Plăți facturi/Donații/Salvați Copiii).

Mai multe detalii despre Fondul de urgență pentru spitale: https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/situatii-de-urgenta/coronavirus/fond-de-urgenta-pentru-spitale

În prezent, eforturile BCR de combatere a pandemiei COVID-19 sunt orientate către mai multe domenii critice în această perioadă. Banca anunțat deja un sprijin financiar de 2,5 milioane de lei spitalele locale, comunitățile și ONG-urile implicate în procurarea și colectarea materialelor sanitare, sprijinul persoanelor vulnerabile, în educația privind prevenția și protejarea oamenilor, dar și către eforturile de a asigura învățământul de la distanță.

Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală înființată în 1990, care apără și promovează drepturile copilului în România prin dezvoltarea de programe educaționale, de protecție socială și de promovare a drepturilor copiilor.

Având legături puternice cu sistemul medical, Salvați Copiii România a deschis un fond de urgență pentru sprijinirea imediată a acestuia și a început deja echiparea spitalelor cu aparatură medicală urgentă în lupta contra pandemiei de COVID-19. În urma solicitărilor primite de la 50 de spitale, Salvați Copiii a centralizat un necesar de aparatură medicală, echipamente de protecție și consumabile în valoare de peste 3 milioane de euro.

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava este unul dintre spitalele care au beneficiat de dotări prin campania de donații inițiată de Salvați Copiii și susținută de BCR. Acesta a fost dotat cu: 1 ventilator de suport respirator, 4 injectomate și echipamente de protecție (mănuși chirurgicale, măști de protecție, viziere, combinezoane de protecție, bonete, botoși și 375 kg de dezinfectanți de nivel înalt pentru suprafețe/instrumentar medical și aeromicrofloră).

*

De 30 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului.

Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

* *

Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, pensiilor private si a băncilor de locuinţe.

BCR oferă o gamă completă de produse și servicii financiare, printr-o rețea de 21 de centre de afaceri și 22 de birouri mobile dedicate companiilor și 431 de unități retail situate în majoritatea orașelor din țară cu peste 10.000 de locuitori. BCR este banca nr.1 în România pe piața tranzacțiilor bancare, clienții BCR dispunând de cea mai mare rețea națională de bancomate – 2.000 de bancomate, 15.300 POS-uri și servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking și E-commerce.

* *

Erste Group este unul dintre principalii furnizori de servicii financiare din estul Uniunii Europene. 47.700 de angajați deservesc 16,2 milioane de clienți în cadrul a 2.500 de filiale din 7 țări (Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croația, Serbia). La sfârșitul lui 2018, Erste Group deținea active totale în valoare de 236,8 miliarde EUR, înregistra un profit net de 1,79 miliarde EUR, precum și un indice al capitalului comun de rangul 1 (Basel 3 implementat integral) la 13,5%.