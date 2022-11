Primarul de Siret, Adrian Popoiu, a anunțat că a semnat contractele de finanțare pentru două proiecte foarte importante pentru dezvoltarea viitoare a orașului. Este vorba de actualizarea în format GIS a Planului de Urbanism General și a Planului de Mobilitate Urbana Durabilă care va genera reglementări bine puse la punct cu privire la construcții, investiții noi, dar și traficul de persoane și mărfuri pe raza orașului. ”În scurt timp, documentele strategice actuale PUG și PMUD nu vor mai fi valabile, astfel că actualizarea acestora era absolut necesară. Este foarte bine că am depus proiecte pentru realizarea documentației pentru că acum am câștigat și am semnat pentru o finanțare nerambursabilă de peste 150.000 de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Urmează să demarăm achizițiile specifice, iar specialiștii în proiectare, urbanism și planificare teritorială vor actualiza documentele conform legislației în domeniu. În perioada următoare vom semna și alte contracte de finanțare pentru proiecte câștigate din PNRR, precum modernizarea infrastructurii școlare sau creșterea eficienței energetice a corpului principal al spitalului orășenesc”, a spus Popoiu.