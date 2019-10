Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava se va dota cu un aparat de ventilație pentru secția de nou născuți care va fi achizționat în baza unui proiect tranfrontalier cu fonduri europene derulat în parteneriat cu Spitalul din Cernăuți. Proiectul a fost aprobat în ședința deliberativului județean de joi, 17 octombrie.

”Proiectul are o valoare de 47.000 de euro iar Consiliul Județean va pune o cofinanțare de 3.984 de euro. Nu este un proiect mare însă aparatul este util pentru Spitalul Județean Suceava. Amintesc că prin programul transfrontalier România-Ucraina am derulat și proiecte consistente precum Start Travel Bucovina unde am beneficiat de 90.000 de euro pentru promovarea turismului”, a declarat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.