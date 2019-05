Banii pentru reabilitarea termică a blocurilor din municipiul Suceava prin programul guvernamental ar putea fi alocați anul viitor, a anunțat miercuri primarul Ion Lungu. El a arătat că fondurile trebuiau să vină în acest an însă nu s-a reușit întocmirea documentațiilor la timp din cauza discuțiilor greoaie cu asociațiile de proprietari care au fost refractare la acest program. Lungu a precizat că deși Primăria a prins în buget bani pentru reabilitarea termică a 10.000 de apartamente în final solicitările populației au fost mult mai mici de doar 4.295 de apartamente. ”Am discutat la Ministerul Dezvoltării pe această temă dar ca să putem include în program locuințele trebuie să facem documentațiile și să aprobăm în Consiliul Local indicatorii tehnico economici. Noi am aprobat programul multianual dar trebuie să venim și cu documentațiile. Ca atare în perioada următoare pentru cele 4.295 de apartamente municipalitatea va întocmi documentațiile vom face licitații și sper să putem depune documentația la București în toamnă. În acest an nu mai putem fi prinși în program. Eu am grăbit căt am putut. Atunci când am avut discuții cu oamenii în august septembrie anul trecut le-am spus să ne grăbim ca să prindem bugetul anului 2019. dacă nu va fi varianta rectificării rămâne să bugeteze programul pentru 2020”, a declarat Lungu. Pentru reabilitarea termică a unei locuințe Guvernul alocă 60% din sumele necesare, Primăria 30% iar proprietarul doar 10%.