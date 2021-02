La data de 13 februarie orele 18:43, lucrătorii SPR 9 Șcheia au fost informați cu privire la faptul că o persoană anonimă a sesizat prin TEL VERDE că la un magazin mixt din Mihoveni sunt persoane care joacă la aparatele de joc.

Societatea are ca obiect de activitate comerț cu amănuntul cu vânzare predominantă de produse alimentare, băutură și tutun și are punct de lucru în com. Șcheia, sat Mihoveni. Marketul este prevăzut cu o clădire în care se desfășoară activități de comerț iar în continuarea acesteia o încăpere în care sunt amplasate 2 aparate tip slot-machine, în funcțiune. Accesul în sala de jocuri se face pe o ușa exterioară marketului, iar în interior au fost identificate 3 persoane din loc. Mihoveni.

În urma discuțiilor purtate cu gestionara a rezultat faptul că aceasta nu cunoștea faptul că localitatea Șcheia se află sub incidenta codului roșu conform Hotărârii nr. 38 a C.J. S.U.Suceava.

Societatea economică a fost sancționată contravențional conform art. 65 lit. r) din Legea 55/2020 raportat la art. 10 pct. 1 din Anexa 3 la H.G. 35/2021, iar persoanele prezente în incinta sălii au fost evacuate, fiind de asemenea sancționate contravențional.