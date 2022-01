Urmare a documentării unor informații privind încălcarea legislației specifice Covid19 de către un operator economic care desfășoară activități comerciale tip bar pe raza comunei Hârtop, polițiștii Postului de Poliție Hârtop au efectuat verificări pe raza de competență și au probat caracterul ilicit al faptelor. Astfel, s-a stabilit că în perioada 17.01.2022, ora 13:00, până la data de 18.01.2022, ora 01:00, unitatea a funcționat în regim de bar, mai mulți clienți servind băuturi alcoolic, deși acest lucru este interzis de actualul cadrul legislativ pandemic. Unitatea comercială nu a respectat prevederile Anexei nr. 3 la H.G. 34/2022, raportate la Lg. 55/2020 fiind sancționată contravențional cu suma de 7.000 lei și aplicată măsura complementară a închiderii temporare pe o perioadă de 30 zile din data de 22.01.2022 până în data de 20.02.2022 a societății comerciale.

