Începând de vineri, 18 iunie, pentru a marca Sânzienele la Suceava, va fi deschisă expoziția meșterilor populari, va începe prezentarea făcută de Asociația „Produs în Bucovina”, și va fi lansat proiectul-pilot „Turist în Suceava”. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă.

”Din discuțiile avute cu reprezentanți ai Asociației de Turism Bucovina și de la Universitate, cu mai multe persoane implicate în domeniu, s-a desprins ideea necesității unor tururi ghidate prin municipiul Suceava. Ne propunem ca prin acest proiect pilot să înființăm mai multe tururi ghidate în municipiul Suceava și care să fie incluse în oferta turistică. E vorba de tururi cu tematică, iar două dintre aceste vor fi lansate vineri, respectiv Suceava-medievală și Suceava- multietnică. Punctul de plecare și de sosire este platoul din centrul orașului. La plecare va fi un moment de prezentare a turului și a obiectivelor de pe traseu, urmând ca apoi, însoțiți de un ghid, vizitatorii să parcurgă la pas aceste trasee. Plecările în cele două tururi sunt programate de la ora 14:00 și de la ora 17:00 astfel încât o persoană să poată să parcurgă într-o zi ambele trasee. Ghizii vor prezenta într-un mod aparte obiectivele de pe trasee, vorbind și despre însemnătatea obiectivelor respective la înființare, transformarea și rolul lor în perioada modernă și contemporană. După ce vom detalia informațiile pe care le primesc vizitatorii pe aceste tururi mă aștept ca și foarte mulți suceveni să le parcurgă pentru că vor afla informații interesante despre istoria acestor locuri”, a explicat Barbă.

El a adăugat că în zilele de Sânziene, programele artistice zilnice programate în diverse puncte din oraș se vor transfera pe esplanada Casei de Cultură.

O zi marcată în mod deosebit va fi cea de 24 iunie când va fi sărbătorită Ziua Internațională a Iei. Meșterii populari vor prezenta ateliere și colecții de costume populare.