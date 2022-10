Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, a reacționat la criticile lansate de subprefectul Florin Sinescu, vizavi de ”incapacitatea” sistemului sanitar sucevean de a gestiona în timp util urgențele medicale fiind surprins că ”un subprefect PSD de la Suceava, atacă sistemul sanitar, gestionat de un coleg de-al său, ministrul PSD Alexandru Rafila”.

”Tot un coleg de-al său, chiar sucevean, este în Ministerul Sănătății, Secretar de Stat cu atribuții pe partea de urgențe, din câte știm.

Incredibil dar adevărat!! Acest subprefect ar fi putut să discute direct cu conducerea ministerului sau măcar să se informeze cum funcționează sistemul sanitar în județe. În județul Suceava, Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din municipiul reședință de județ a devenit o unitate spitalicească fanion cu anvergură regională prin sprijinul permanent al Consiliului Județean Suceava. Cât despre celelalte probleme din sistemul sanitar îl rugăm să se adreseze colegilor din conducerea ministerului, altfel spus a cam greșit „adrisantul” cu acele scrieri. Îi pot oferi foarte repede o serie de lămuriri chiar în acest weekend când am putea discuta mai multe probleme chiar în fieful președintelui PSD Suceava, la Fălticeni, sâmbătă, după ora 10:00.

Incredibil cum se gândesc unii, care nu au făcut mai nimic pentru acest Spital, că pot câștiga procente aruncând cu mizerie în oameni și în munca lor, în instituții de referință ale județului, cum este Spitalul Județean Suceava”, a declarat Barbă.