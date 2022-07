Pînă duminică, 31 iulie, Muzeul Satului Bucovinean din Suceava găzduiește o nouă ediție a manifestării „Lume, lume… hai la tîrg!”, la care sînt prezenți numeroși meșteri populari și diverși producători de bunătăți. Tîrgul s-a deschis vineri după-amiază, în prezența vicepreședintelui Consiliului Județean, Niculai Barbă, a directorului Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a managerului Bibliotecii „I.G.Sbiera”, Gabriel Cărăbuș, și a lui chef Cătălin Scărlătescu. Chef Scărlătescu va găti pentru public produsele gastronomice care l-au consacrat. Aceștia au vizitat standurile și au apreciat produsele meșterilor populari. În fiecare din cele trei zile, după ora 16.00, vor susține momente artistice membri ai Ansamblului „Ciprian Porumbescu”. Tîrgul este deschis în intervalul orar 09.00 – 20.00, iar prețurile biletelor de intrare sînt următoarele: 4 lei pentru adulți, 2 lei pentru pensionari și 1 leu pentru copii, elevi și studenți.

Pe ulițele muzeului vă așteaptă peste 120 de meșteri cu produse meșteșugite, creatori de obiecte artistice, hand made, anticari și producători de bunătăți (vinuri, sucuri, lavandă, trandafiri, miere, plăcinte, cozonaci, înghețată, etc.) pentru toate gusturile și buzunarele.