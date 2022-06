În ziua de 10 iunie 1190 a murit unul dintre cei mai mari conducători din istoria Germaniei, Frederic I, împărat al Sfântului Imperiu Roman, din dinastia Hohenstaufen, cunoscut popular sub numele de Frederic Barbarossa, datorită bărbii sale bogate și roșii.

Frederic Barbarossa a fost împărat timp de 35 de ani, dedicând mult timp încercărilor de aducere a Italiei sub controlul său. A invadat această țară de patru ori și a avut onoarea de a se afla de partea învinșilor în Bătălia de la Lagnano, una dintre bătăliile hotărâtoare din istoria militară în care, pentru prima oară, infanteria a înfrânt o armată călare de cavaleri feudali.

Un alt motiv pentru care Italia a reprezentat o problemă pentru Frederic este acela că puterea Bisericii era mai mare aici. În 1159, conclavul cardinalilor l-a ales pe noul papă în persoana lui Alexandru al III-lea, care s-a dedicat reducerii autorității lui Frederic, însă împăratul și-a folosit influența pentru a convinge o parte dintre cardinali să-l aleagă pe Victor al IV-lea, care a fost declarat antipapă de către Biserică. Rapid, Alexandru l-a excomunicat pe Frederic.

Împăratul și papa au rămas în conflict timp de 18 ani, dar în cele din urmă s-au împăcat, cu doi ani înaintea morții lui Alexandru. Revenit pe calea dreaptă a Bisericii, Frederic s-a hotărât să pornească într-o cruciadă în Țara Sfântă, cu toate că ajunsese la vârsta înaintată (pentru vremea aceea) de 66 de ani.

A plecat în 1189, dar, un an mai târziu, s-a înecat la traversarea râului Calycadnus (acum Göksu) din Anatolia. Însă chiar murise?

Legenda germană ne spune că Frederic Barbarossa, vrăjit, doarme încă într-o peșteră de calcar, în munții Kyffhäuser din Germania. Se spune că stă la o masă din piatră, în jurul căreia s-a adunat barba care i-a tot crescut, așteptând vremea potrivită să se întoarcă și să redea Germaniei măreția.

Poate că Frederic Barbarossa a murit, dar legenda lui nu a pierit.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Adolf Hitler va evoca acest mit când a denumit invazia Rusiei „Operațiunea Barbarossa”.

Tot la 10 iunie:

1688: Se naște James Francis Stuart, Bătrânul Pretendent.

1819: Se naște pictorul francez Gustave Courbet.

1860: Vine pe lume, la Brăila, marea soprană Hariclea Darclée (născută Hariclea Haricli).

1926: Moare la Barcelona arhitectul spaniol Antonio Gaudí.

Geo Alupoae, critic de teatru.