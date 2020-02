Un bărbat în vârstă de 32 de ani şi-a pierdut viaţa, astăzi, în urma unui accident care a avut loc la ieşire din Suceava spre Fălticeni, pe E85, în apropiere de „primul metru de autostradă” din Moldova. La volanul maşinii care l-a lovit pe bărbat se afla fostul prefect al judeţului Suceava, Ioan Băncescu, în vârstă de 73 de ani. Din primele informaţii bărbatul de 32 de ani a traversat drumul fără să se asigure, fiind lovit din plin de maşina condusă de Ioan Băncescu. Fostul prefect a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar ulterior i s-au recoltat probe de sânge.

De precizat că Ioan Băncescu fost senator de Suceava şi a ocupat funcţia de prefect în perioada 1992 – 1996.