Un bărbat de 37 de ani, din Stulpicani, a fost surprins și accidentat mortal de o mașină, pe raza comunei. Accidentul s-a înregistrat ieri, în jurul orei 21.00. Conform Poliției, victima era întinsă pe carosabil, iar la volanul mașinii se afla o localnică de 55 de ani. Șoferița a fost verificată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit un dosar penal.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating