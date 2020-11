Patrula de poliție din cadrul Secției de Poliție Burdujeni aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu s-a deplasat sâmbătă pe str. Plevnei din municipiul Suceava, la locuința unui bărbat de 43 ani, din municipiul Suceava, pentru a verifica dacă persoana în cauză respectă măsura izolării la domiciliu, ocazie cu care s-a constatat că acesta nu se afla la adresa indicată în fișa de monitorizare.

La adresa indicată a fost identificată concubina bărbatului care a declarat faptul că acesta se află în Bazarul Suceava pentru a face unele cumpărături.

Fiind contactat telefonic bărbatul a declarat că se află în Bazarul Suceava la cumpărături.

Bărbatul de 43 de ani a fost sancționat conform legii 55/2020 pentru faptul că nu a respectat măsura izolării la domiciliu, aducându-i-se la cunoștință să respecte această măsură.