Marți seară lucrătorii din cadrul Poliţiei Oraşului Vicovu de Sus au fost sesizaţi direct de către un bărbat de 47 ani din comuna Straja cu privire la faptul că a fost agresat fizic de către soția sa și fiul său. S-a stabilit că la data de 12.07.2022, în jurul orei 19:45, în timp ce se afla la domiciliu, din cauza unor neînțelegeri bărbatul a fost lovit de către soția sa de 41 ani și fiul său de 22 ani. Persoana vătămată a declarat verbal faptul că nu dorește să fie transportată la o unitate medicală în vederea acordării de îngrijiri medicale. Persoanei vătămată i-a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, rezultând faptul că există risc iminent în cauză, însă bărbatul a solicitat emiterea unui ordin de protecție doar împotriva fiului său, din data de 12.07.2022, până la data de 17.07.2022. În cauză, s-a înregistrat un dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunii de ”violență în familie”, faptă prevăzută și pedepsită de art 199 alin. (1) raportat la art. 193 alin. (1) din Codul penal.

