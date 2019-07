Un botoșănean dat în urmărire generală a fost prins aseară de lucrătorii din vama Siret, la intrarea în țară. Bărbatul este căutat de autoritățile din Germania, pe numele lui fiind emis un mandat european de arestare, pentru săvîrșirea unor infracțiuni contra proprietății. Drept urmare, botoșăneanul a fost predat unui echipaj din cadrul Inspectoratului de Poliție Suceava, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

