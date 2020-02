Un bărbat de 56 de ani, din Pojorîta, s-a ales cu dosar penal după ce polițiștii au descoperit în mașina lui 89 de pachete cu țigări de proveniență extracomunitară și un recipient cu 5 litri de alcool. El a fost oprit pentru control în localitatea de domiciliu. Produsele în valoare de 1.100 de lei au fost confiscate. Bărbatul din Pojorîta este cercetat pentru contrabandă.

