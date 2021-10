Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat din comuna Vama acuzat de viol. Probatoriul arată că bărbatul a întreținut relații sexuale prin constrângere cu o consăteană în vârstă de 17 ani. Momentul s-a consumat într-o mașină pe drumul forestier „Doabra”, în satul Molid. Până la decizia finală inculpatul beneficiază de prezumpția de nevinovăție.

