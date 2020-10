La 19.10.2020, orele 17.20 polițiștii S.P.R. 7 Mălini au primit spre executare mandatul de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Fălticeni privind pe un bărbat de 36 de ani din sat/com. Mălini, condamnat la pedeapsa de 3 ani 5 luni și 20 zile închisoare, pentru comiterea infracţiunilor prev. și ped. de art. 336 alin 1 C.P și art 87 al.5 din OUG 195/2002 .

Cel în cauză a fost identificat la domiciliu și încarcerat la Penitenciarul Botoșani.

