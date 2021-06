Joi, 10 iunie, în jurul orelor 14.30, o patrulă din cadrul Secţiei 10 Poliţie Rurală Gura Humorului a oprit pentru control pe DJ 178A din comuna Cacica, autoturismul condus de un localnic de 42 de ani.

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1.00 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, în prezenţa personalului medical, acesta a refuzat prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „refuzul de la prelevarea de probe biologice”, iar în urma probatoriului administrat, bărbatul de 42 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi încarcerat în C.R.A.P. din cadrul I.P.J. Suceava.

, 5.0 out of 10 based on 1 rating