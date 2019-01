Detașamentele de Pompieri din Suceava și Fălticeni dar și punctul de lucru Dolhasca au intervenit astăzi pentru stingerea unui incendiu izbucnit astăzi la o casă din Dolheștii Mici, a informat ISU Suceava. După localizarea flăcărilor în interiorul locuinței a fost găsit trupul neînsuflețit al unui bărbat în vârată de 59 de ani. Incendiul a fost provocat cel mai probabil de jarul căzut din sistemul de încălzire al locuinței. Au ars bunuri din interiorul bucătăriei însă pompierii au salvat restul locuinței.

, 9.0 out of 10 based on 2 ratings