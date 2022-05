În ziua de 7 mai ora 17.00 echipajul de poliție rutiera din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, in timp ce executa activități specifice in cadrul unei acțiuni pentru depistarea in trafic a conducatorilor auto care incalca regimul legal de viteza și a normelor care reglementeaza depașirea, pe D.J. 177A, in satul Doroteia- Frasin au oprit pentru control un autoturism care circula din directia Stulpicani, catre Frasin și care a efectuat o depașire neregulamentară pe trecerea pentru pietoni, semnalizată corespunzator cu marcaje și indicatoare rutiere, din satul Doroteia. Cu ocazia controlului, la volanul autoturismului a fost identificat un barbat de 47 ani, din Comanești, sat Humoreni.

Solicitandu-i-se sa prezinte documentele sale și ale autoturismului, conducatorul auto a inmânat cartea de identitate, certificatul de inmatriculare și polita de asigurare

obligatorie R.C.A., precum și un permis de conducere categoriile „A1, A,B1,B”C1,C, care prezenta insă suspiciuni cu privire la autenticitate. Din acest motiv s-a procedat la efectuarea de verificari in bazele de date, ocazie cu care s-a constatat faptul ca cel in cauza nu figureaza ca detinator de permis de conducere pentru niciun fel de categoric de vehicule.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat. Cercetarile vor fi continuate de lucratorii Compartimentului Rutier din cadrul Polifiei Orașului Gura Humorului sub aspectul comiterii infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals.