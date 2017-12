Un bărbat de 35 de ani, din Verești, a fost reținut pentru 24 de ore pentru evaziune fiscală și spălarea banilor, într-un dosar penal pe linia comercializării materialelor de construcții. Brăduț Stănescu a ajuns în arestul Poliției Suceava și urmează să fie dus la Tribunal cu propunere de arestare preventivă. În timpul unei percheziții efectuate ieri la domiciliul individului, polițiștii au identificat și ridicat 433.900 de lei, materiale de construcție în valoare de 236.400 de lei, precum și mai multe documente contabile originale falsificate. Descinderea a avut loc sub coordonarea Parchetului de pe lîngă Tribunalul Suceava, iar la acțiune au mai luat parte inspectori antifraudă, luptători ai Serviciilor pentru Acțiuni Speciale Suceava și Botoșani, și jandarmi.

