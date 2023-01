Un tânăr din comuna Zvoriștea a ajuns în arestul poliției după ce a folosit iepuri vii pentru dresajul a doi câini de vânătoare. Poliția Suceava a transmis că în urma apariției pe o rețea de socializare a unor înregistrări din care reiese că un bărbat de 21 ani, din Zvoriștea, folosește animale vii pentru dresajul unor exemplare canine, la data de 27 octombrie 2022 polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor – IPJ Suceava, s-au sesizat din oficiu, în cauză fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”folosirea de animale vii pentru dresajul altor animale sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferință”.

Activitățile de cercetare penală în cadrul dosarului au fost desfășurate sub coordonarea procororului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, iar la data de 6 ianuarie 2023 polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Adâncata l-au identificat pe bărbatul de 21 ani pe raza localității de domiciliu și au procedat la însoțirea și aducerea suspectului la sediul Biroului pentru Protecția Animalelor, în baza mandatului de aducere din 5 ianuarie 2023.

În curul zilei de 6 ianuarie, în urma probatoriului administrat de către polițiștii Biroului Pentru Protecția Animalelor din cadrul I.P.J. Suceava s-a dispus măsura reținerii suspectului de 21 ani pentru o perioadă de 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „folosirea de animale vii pentru dresajul altor animale sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferință”, constând în aceea că în zilele de 23 și 24 septembrie 2022, respectiv în ziua de 23 octombrie 2022, a folosit iepuri vii pentru dresajul a două exemplare canine din rasa metis ogar pe care le deține la locuința de domiciliu din satul Stâncuța, comuna Zvoriștea.

Suspectul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Suceava.

Ulterior, s-a continuat administrarea probatoriului, iar prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de bărbatul de 21 ani pentru săvârșirea, în formă continuată, a infracțiunii de „folosirea de animale vii pentru dresajul altor animale sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferință”.

Totodată, procurorul de caz a dispus față de bărbat măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 zile începând cu 7 ianuarie 2023, stabilindu-i acestuia interdicția de a părăsi județul.

„Polițiștii reamintesc că în conformitate cu art. 25 alin. 1, lit. D, fapta de „folosire de animale vii pentru dresajul altor animale sau pentru a le controla agresivitatea”,constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă. Complementar, în cazul condamnării pentru o astfel de infracțiune, instanța poate dispune și interdicția de a deține animale pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 5 ani”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Suceava.