Un bărbat fără permis de conducere s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins în timp ce se afla la volan. Duminică, în jurul orei 22.25, în timpul exercitării atribuţiunilor de serviciu, un echipaj din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale a oprit pentru control autoturismul care se deplasa pe str. Lalelelor.

În timpul controlului controlului, lucrătorii de poliţie au stabilit că la volanul autoturismului se afla un bărbat de 34 ani, iar pe scaunul din dreapta faţă se aflaun tânăr, de 25 ani, ambii localnici. Autoturismul aparţinea mamei pasagerului.

Având în vedere că șoferul emana halenă alcoolică, lucrătorii din cadrul SAS au solicitat sprijinul lucrătorilor din cadrul Biroului Rutier Suceava în vederea testării celui în cauză cu aparatul etilotest.

Cu ocazia testării cu aparatul etilotest s-a stabilit că șoferul avea o concentraţie de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul orăşenesc Gura Humorului, unde i-au fost prelevate două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosarul de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe” şi „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Ambele persoane au fost sancționate la OM 3/2020 cu 2000 lei fiecare, având în vedere că nu aveau declarația pe proprie răspundere privind deplasările