Un bărbat din comuna Adâncata a fost găsit mort în locuința unui venin de-al său. Cei doi au consumat împreună băuturi alcoolice, iar la un moment dat au început să se certe. Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Suceava, sâmbătă seara, în jurul orei 19.30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 53 ani a decedat în locuinţa unui vecin.

Din primele verificări a rezultat că persoana găsită decedată prezenta unele leziuni de violență și că în după-amiaza acelei zile bărbatul se deplasase la locuința vecinului de 43 de ani, unde a consumat băuturi alcoolice. După ce au băut împreună, cei doi au început să se certe, iar bărbatul venit în vizită a fost agresat de vecinul său. Poliția a informat că în acest caz a fost informată unitatea de parchet competentă, în cauză dispunându-se reţinerea bărbatului de 43 de ani şi introducerea în arestul IPJ Suceava.

, 6.0 out of 10 based on 1 rating