Ieri, un bărbat de 43 de ani, din Vrancea, a fost prins de polițiști, la Vatra Dornei, în timp ce transporta cu autoturismul 66 de cutii în care se aflau materiale pirotehnice. Bunurile în greutate de 15 kilograme și cu o valoare de 1.000 de lei au fost confiscate. Vrânceanului i s-a întocmit dosar penal pentru efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice, fără drept.

