Doi bărbați din Dolhești sunt cercetați pentru pescuit neautorizat. Ei au 46, respectiv, 50 de ani, și au fost prinși în flagrant de polițiști, în timp ce pescuiau în apele râului Siret, cu plase tip crâsnic. Uneltele de pescuit au fost confiscate. Cei doi dolheșteni sunt cercetați pentru deținerea sau folosirea la pescuit de către persoane neautorizate a năvoadelor sau a altor unelte de pescuit comercial.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating