Dacă vestea divorțului dintre Andreea Bălan și George Burcea i-a pus pe gânduri pe admiratorii cuplului, și mai șocant a fost atunci când artista a început deja să se afișeze în compania unui nou bărbat, la scurt timp după întreg scandalul cu despărțirea de tatăl fetițelor ei, notează click.ro.

Andreea Bălan a susținut mereu că George Burcea ar fi fost cel care nu și-ar mai fi dorit să formeze o familie alături de ea, însă cântăreața pare că a trecut destul de repede peste întreg incidentul. Dacă este doar o formă de a reuși să uite mai rapid durerea sau chiar s-a înfiripiat ceva între ea și noul ei iubit, Tiberiu Argint, acest lucru nu-l va putea arăta decât timpul. Cert este că Andreea are o întreagă istorie în spate de decizii luate fără prea multă analiză a tuturor urmărilor sau posibilităților. Vedeta a fost logodită la o vârstă destul de fragedă, iar după despărțirea de unul dintre partenerii ei de lungă durată, Keo, a procedat la fel ca în prezent, consolându-se în brațele altui bărbat. Este vorba despre americanul Michael, mai scrie sursa citată.

