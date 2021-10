A murit și al patrulea pasager al mașinii implicate în goaznicul accident petrecut joi pe centura municipiului Rădăuți care fusese dus în stare de inconștiență la spital. Asta după ce alții trei au murit pe loc. Este vorba de bărbat cu cetățenie ucraineană în vârstă de 36 de ani. El avea traumatism cranio-cerebral grav, fracturi costale, fracturi la toate membrele, sânge intraabdominal. Ceilalți trei decedați sunt tot barbați de 29 de ani, 32 de ani și 39 de ani.

