Inca de la 1 ianuarie 2019, Barcelona a facut primii pasi in reducerea zonelor cu emisii, interzicand utilizarea vehiculelor puternic poluante si restrictionand circulatia rutiera foarte mult. Aceste masuri au implicatii si asupra firmelor de dezmembrari auto care primesc un numar mai mare de masini decat de obicei.

Se doreste reducerea vehiculelor poluante

Urmand exemplu altor metropole europene, precum Londra, Paris, Berlin sau Bruxelles, Barcelona restrictioneaza treptat, inca de la inceputul acestui an, vehiculele poluante. Intrarea in vigoare a zonelor cu emisii reduse este o masura de la care se asteapta imbunatatirea calitatii aerului si ameliorarea problemelor de sanatatea publica cauzate de poluare.

Zonele cu poluare redusa din centrul Barcelonei acopera o suprafata de peste 95 de kilometri patrati. Aceasta include orasul si municipalitatile din jur, cum ar fi Sant Adria de Besos, Hospitalet de Llobregat si o parte din Esplugues de Llobregat si Cornella de Llobregat (fara zona industriala si cartierele Vallvidrera, Tibidabo si Les Planes).

Crearea zonelor de poluare redusa din Barcelona limiteaza circulatia celor mai poluante vehicule si se va aplica progresiv conform prevederilor referitoare la protectia mediului. Totodata, este o masura care creste activitatea firmelor de dezmembrari auto, unde ajung tot mai multe autovehicule care nu respecta standardele noi de mediu.

Restrictii pentru vehiculele care nu respecta standardele de mediu

In ceea ce priveste restrictiile aplicate pentru autovehiculele care nu respecta standardele de mediu, acestea se vor aplica in trei etape si a inceput inca de anul trecut. La inceputul anului 2019, a fost restrictionata in timpul varfurilor de poluare circulatia autoturismelor si a altor autovehicule usoare fara eticheta de mediu.

Incepand de anul viitor, va fi introdusa interdictia permanenta de circulatie pe drumurile desemnate ca facand parte din zona fara poluare. Acestea vor fi aplicate masinilor personale, motocicletelor si tuturor vehiculelor care nu au eticheta eco pentru mediu.

Dupa ianuarie 2021, interdictia de circulatie permanenta va fi extinsa la autoutilitarele, camioanele si autobuzele care nu au aceasta eticheta. Niciuna dintre restrictii nu se aplica in cazul persoanelor cu mobilitate redusa sau serviciilor de urgenta care desfasoara activitati temporare si au primit autorizatii zilnice in afara programului de lucru.

Peste o suta de semne noi de circulatie

Soferii de vehicule care nu respecta standardele de mediu din Barcelona si nu au dus inca masina la un centru de dezmembrari auto, vor fi nevoiti sa fie atenti la indicatoarele care semnalizeaza zona fara poluare unde nu au voie sa circule.

Pentru a facilita traficul soferilor si a face zonele mai usor de recunoscut, autoritatile locale au instalat peste o suta de semne de circulatie, semnaland intrarea pe drumurile din zona cu emisii reduse.

In plus, pentru a ajuta cetatenii, industria si turistii, Consiliul Local al Barcelonei, are o pagina de web dedicata cu informatii actualizate despre modul de aplicare a noilor reguli.

Barcelona a adoptat si alte masuri pentru reducerea poluarii

Zona cu emisii scazute este doar una dintre masurile pe care Barcelona le pune in aplicare pentru promovarea unui trafic nepoluant. Alte exemple includ subventii pentru achizitionarea bicicletelor electrice, reinnoirea retelei de autobuze cu modele hibride, campanii de sensibilizare, incurajarea depunerii masinilor uzate la centrele de dezmembrari auto si multe altele.