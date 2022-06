Basistul american Marco Mendoza și trupele Urma și Vița de Vie vor veni la festivalul <Cetatea de Rock a Sucevei>, care va avea loc în zilele de 19 și 20 august. Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei. Instituția coordonată de Emil Ursu a anunțat că în prima zi vor susține recitaluri Citrix, E-An-Na, E.M.I.L. și Marco Mendoza, iar în cea de-a doua Old Brew Mob, Urma, Robin and the blackstabbers și Vița de Vie. Prețul biletelor este cel de vizitare a Cetății de Scaun: 16 lei/zi adulții, 8 lei/zi pensionarii și 4 lei/zi elevii și studenții.