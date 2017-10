Primăria municipiului Suceava a finalizat licitaţia pentru atribuirea celor 18 autorizaţii taxi la care s-a renunţat la ele de-a lungul timpului. Potrivit viceprimarului Lucian Harşovschi, la licitaţie s-au înscris foarte mulţi transportatori mai exact 13 persoane juridice şi 9 persoane fizice pe un total de 48 de maşini. Atribuirea autorizaţiilor, a spus Harşovschi, se va face în şedinţa Consiliului Local din această lună. El a spus că după şedinţă va urma o etapă mai complicată decât licitaţia în sine în sensul în care transportatorii vor fi verificaţi dacă cele declarate pe propria răspundere în documentele premergătoare licitaţiei coincid cu situaţia din teren. În caz contrar ei vor pierde autorizaţia iar pe deasupra vor fi şi penalizaţi. „Fiecare transportator completează o declaraţie pe propria răspundere în care spune ce confort şi siguranţă oferă pasagerilor maşinile pe care le au mă refer aici la aer condiţionat, climă, număr de airbaguri, volumul portbagajului, capacitate cilindrică şi altele. În baza acestuia se face un punctaj care este transparent şi este afişat la Primăria municipiului Suceava. Deci se ia în calcul nu doar punctajul final ci inclusiv ce a completat acel constructor pe fiecare categorie în parte. După ce comisia face acel punctaj se intră în şedinţa de Consiliu Local şi vom intra în şedinţa din octombrie cu atribuirea acestor autorizaţii iar în momentul în care transportatorul vine să-şi ia autorizaţia va trebui ca cele completate de el să corespundă în totalitate pentru că cei de la Biroul transporturi vor verifica şi maşina şi actele. În cazul în care actele care sunt completate nu sunt în concordanţă cu realitatea din teren acel transportator nu numai că nu primeşte autorizaţia o perioadă de doi ani de zile ci este sancţionat nu primeşte punctajul pentru vechime 11,12 sau 13 puncte într-o etapă ulterioară a unei noi proceduri de atribuire în aşa fel încât să fie dezavantajat faţă de unul care este de bună credinţă”, a explicat viceprimarul. Harşovschi speră ca aceşti transportatori să fi completat cum trebuie acele declaraţii pe propria răspundere astfel încât la începutul lunii noiembrie Primăria să poată elibera cele 18 autorizaţii taxi. În total pe raza municipiului reşedinţă de judeţ funcţionează 400 taxiuri care potrivit viceprimarului îşi fac treaba destul de bine.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating