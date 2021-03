Un bărbat în vârstă de 76 de ani, din com. Fundu Moldovei, în timp ce se deplasa în calitate de pieton pe partea dreaptă a părții carosabile a D.J. 175, pe raza satului Colacu, com. Fundu Moldovei, la un moment dat a încercat să traverseze partea carosabilă spre partea stângă prin loc nepermis şi fără să se asigure corespunzător. În acel moment a fost acroşat cu partea stânga-faţă a autoturismului condus de un tânăr de 22 ani, din com. Moldova Sulița, care circula regulamentar pe aceeaşi direcţie de deplasare. În urma impactului bărbatul de 76 de ani a suferit vătămări corporale ușoare.

Atât conducătorul auto, cât şi pietonul au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ de ambele părţi. Conducătorului auto i-a fost recoltată o mostră biologică de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.