Un bărbat de 45 ani din, com. Livezile, jud. Bistriţa Năsăud, în timp ce conducea autoutilitara pe DN17 din com. Vama, dinspre loc. Frasin către mun. Câmpulung Moldovenesc, ajuns la o trecere de pietoni marcată şi semnalizată corespunzător, l-a surprins și accidentat pe un pieton de 83 ani din Prisaca Dornei, care se angajase în traversarea regulamentară a drumului public, pe marcajul pietonal marcat şi semnalizat corespunzător din dreapta către stânga conducătorului autoutilitarei. În urma impactului violent pietonul a fost proiectat pe carosabil suferind leziuni grave incompatibile cu viaţa, fiind consultat de un echipaj de ambulanţă care trecea pe la faţa locului spre un alt eveniment şi care i-a constatat decesul la faţa locului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0.00 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea determinării alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.