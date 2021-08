O enoriașă din județul Suceava s-a plâns arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, că preotul paroh i-a solicitat 100 de taxă pentru împrejmuirea locului de veci pe care l-a concesionat contra sumei de 1.500 de lei taxa care i se pare ”imensă și nejustificată”. ”Atât timp cât s-a plătit 1500 lei pe 1 loc concesionat (am achitat 3000 lei pe 2 locuri), consider taxa de împrejmuire de 100 lei pentru 1 loc imensă și nejustificată. O pensionară de 70 de ani cu 900 lei pensie de unde să plătească tocmai slujitorilor Bisericii atâtea taxe?”, i-a transmis bătrâna înaltului prelat.

IPS Calinic i-a demonstrat femeii că taxa de 100 de lei este justificată și că este modică. ”Stimată doamnă! Contactându-l pe preotul dumneavoastră, prin părintele protopop, sfinţia sa a declarat: „Conform Art. 37 din Regulamentul cimitirelor din Biserica Ortodoxă Română din anul 2020, în cimitirele bisericești orice construcție funerară se poate executa numai după obținerea aprobării, cu excepția așezării pe morminte a crucilor simple din lemn, pentru care este suficient a se încunoștința în prealabil administrația cimitirului. Această aprobare, pe care o putem numi și autorizație, are fundament în articolul sus menționat și se supune, conform Hotărârii Consiliului Parohial al parohiei respective, unei anumite taxe, cum este și normal. Suma menționată de dumneavoastră include: dreptul de a executa lucrarea, disconfortul produs vecinilor de mormânt, eventualele utilități (apă, electricitate, canal), transportul gunoiului care în mod inevitabil se colectează la buncărul comun al cimitirului și trebuie transportat de acolo cu firmă specializată, formularul care se emite de către biserică și altele. Ar trebui să înțelegem că și biserica din cimitir are nevoile ei. Suma pe care o achitați nu ajunge în buzunarul slujitorilor bisericii, cum ați sugerat, ci la casieria parohiei, de unde se achită numeroasele cheltuieli pe care le presupune un cimitir. De altfel, o lucrare de felul celei pe care o menționați (turnat bordură + cruce, ceea ce implică și o placare, probabil, cu granit), din cunoștințele noastre, este în sine foarte costisitoare. Firmele sau persoanele particulare care execută astfel de lucrări percep un tarif între 1000 și 5000 lei, bani pentru care, de cele mai multe ori, nu primiți factură/chitanță. Biserica eliberează chitanță pentru cei 100 lei pentru autorizație pentru un loc, care pare a fi o sumă modică. Suma nu este fixă, ci se aplică, în funcție de complexitatea lucrării, amplasament, și alte criterii obiective.”

Stimată doamnă, din cele expuse de părintele, constat că parohia nu are niciun control asupra firmelor sau persoanelor particulare care execută astfel de lucrări în cimitir şi care percep un tarif între 1000 și 5000 lei, bani pentru care, de cele mai multe ori, nu eliberează factură/chitanță.

Cât despre suma care a fost aprobată de Consiliul Parohial şi pentru care parohia eliberează chitanţă, nu am nicio observaţie de făcut. Dacă dumneavoastră sunteţi în imposibilitatea financiară de a vă susţine lucrarea de construire a criptei, vă recomand să solicitaţi un ajutor financiar Sectorului Social-Filantropic al Centrului Eparhial prin protopopiatul de care aparțineți. Doamne, ajută!”, i-a răspuns IPS Calinic.