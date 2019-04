Un accident mortal s-a petrecut în Vinerea Mare pe raza localității Dorna Candrenilor. O bătrânică de 74 de ani a fost omorătâ în timp ce încerca să traverseze strada, mai exact DN 17, prin loc nepermis și fără să se asigure. Autorul accidentului este un șofer în vârstă de 41 de ani, din orașul Podu Iloaiei din județul Iași. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating