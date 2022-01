În această dimineață, pompierii militari ai Punctului de Lucru Dolhasca și cei ai Detașamentului Fălticeni, împreună cu SVSU Dolhasca, au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și o ambulanță SMURD B2, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință din orașul Dolhasca, informează ISU Suceava.

După localizarea flăcărilor, pompierii militari au pătruns în interiorul construcției unde au identificat o persoană de sex feminin (96 de ani), arsă. Din nefericire aceasta este decedată.

Potrivit ISU Suceava, în incendiu au ars casa de locuit și o anexă pe o suprafață de aproximativ 90 de metri pătrați cu bunurile din interiorul acestora. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit electric.