Bătrânul care a suferit arsuri în urma exploziei din această dimineață dintr-un apartament din centrul Sucevei a fost transportat la spital. Deflagrația a avut loc într-un apartament de la primul etaj al unui bloc de pe str. Topografiei. Potrivit ISU Suceava, proprietarul apartamentului, un bărbat de 86 de ani a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. De asemenea, o femeie, de 36 de ani, a făcut un atac de panică. Femeia a fost monitorizata de către echipajul SMURD B2 prezent la fața locului. Femeia și-a revenit și nu a fost necesar transportul la spital. Explozia s-a produs, cel mai probabil, în urma unor acumulări de gaze, blocul fiind racordat la rețeaua de gaze naturale.

