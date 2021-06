Un bărbat de 68 de ani, din com. Fundu Moldovei, în timp ce conducea autoturismul pe DJ 175, pe direcția Fundu Moldovei spre Pojorâta, a intrat în coliziune cu autoturismul condus de către un bărbat de 47 ani, din localitatea Breaza, care circula din sens opus, pe DJ 175, spre localitatea Breaza.

În urma accidentului, o femeie de 64 ani, din com. Fundu Moldovei, pasageră, a suferit leziuni corporale ușoare.

Conducătorii auto a fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care li s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”.