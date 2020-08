Băuturile spirtoase din portofoliul Alexandrion Group, cel mai mare producător şi distribuitor de băuturi alcoolice şi vinuri din România, au fost distinse cu 13 medalii la competiţii internaţionale cu autoritate, influenţă şi experienţă ȋndelungată ȋn industria de profil, derulate ȋn Europa şi America de Nord, ȋn această vară. Brandurile Alexandrion Group: Brâncoveanu vinars, Alexandrion, Kreskova Vodka şi Zolmyr au fost răsplatite pentru atributele remarcabile, gustul memorabil şi echilibrul optim ȋntre arome, cu medalii master, de aur, argint şi bronz, precum şi cu medalii de excelenţă, ȋn categoriile brandy, brandy european, brandy de fructe şi votcă. În fiecare an, medaliile obţinute de băuturile spirtoase Alexandrion Group, atestă şi confirmă calitatea şi autenticitatea brandurilor.

Băuturile ȋnscrise ȋn cele 4 competiţii au fost degustate ȋn orb şi judecate de experţi ȋn domeniu- maeştri distilatori, producători de băuturi spirtoase, consultanţi, proprietari de restaurante şi baruri, jurnalişti specializaţi şi autori de cărţi despre băuturi spirtoase, din intreaga lume- ȋn funcţie de criterii precum regiune, varietate, vechime, arome, gust şi final. Pentru o evaluare imparţială, fiecare băutură a fost degustată ȋn mai multe etape, pe o perioadă mai lungă de timp, pentru a permite produsului să ȋşi manifeste cele mai bune caracteristici.

Brâncoveanu vinars VSOP a obţinut medalie de argint, iar Brâncoveanu vinars XO a obţinut medalie de bronz la International Wine & Spirits Competition (IWSC) 2020, desfăşurată la Londra (Marea Britanie), ȋn timp ce Kreskova Vodka şi Zolmyr de mere au fost premiate cu medalii de argint, ȋn cadrul aceleiaşi competiţii. Una dintre cele mai longevive şi respectate competiţii ȋn domeniu, lansată ȋn 1969, IWSC se derulează anual şi reuneşte branduri de băuturi spirtoase din peste 90 de ţări. Medalia de argint atestă calitatea băuturilor cu un echilibru bun, caracter puternic şi complexitate bună, iar medalia de bronz este acordată băuturilor bine realizate, care crează o experienţă de consum plăcută.

Kreskova Vodka a fost apreciată cu cea mai ȋnaltă distincţie a competiţiei- medalie master- la The Vodka Masters 2020 şi medalie de aur la International Spirits Challenge 2020, ambele organizate ȋn Marea Britanie. The Vodka Masters face partea din seria competiţiilor cu rezonanţă şi participare la nivel mondial, The Global Spirits Masters, şi este un concurs care răsplăteşte excelenţa ȋn producţia de băuturi spirtoase, oferind brandurilor elemente de diferenţiere cheie, ȋntr-o piaţă globală extrem de variată. Aflată la ediţia cu numarul 25, International Spirits Challenge este recunoscută pentru procesul de evaluare foarte riguros, derulat pe parcursul a 12 zile de către un juriu format din mai mult de 50 de profesionişti cu experienţă extinsă ȋn industria băuturilor spirtoase, la care sunt supuse cele peste 1.700 de băuturi din aproape 70 de ţări, ȋnscrise ȋn competiţie. International Spirits Challenge ȋncurajează participarea brandurilor de calibru ȋnalt.

Competiţia Ultimate Spirits Challenge 2020, organizată ȋn America de Nord, a adus 7 medalii brandurilor din portofoliul Alexandrion Group. Astfel, Brâncoveanu vinars XO a caştigat “Tried & True Award”, cu 94 de puncte, Brâncoveanu vinars Reserve şi Brâncoveanu vinars VSOP au obţinut titlurile “Excellent Highly Recommended” cu 91 de puncte, iar Brâncoveanu vinars VS a obţinut medalia “Very Strong, Strong Recommendation”, cu 88 de puncte. Kreskova Vodka a atins 92 de puncte şi a primit distincţia “Excellent Highly Recommended”, Zolmyr distilat de mere a fost premiat cu “Very Strong, Strong Recommendation”, obţinând 88 de puncte, iar Alexandrion 5* a primit medalia “Good Recommended”, pentru cele 83 de puncte obţinute. Standardele metodologiei de evaluare a competiţiei Ultimate Spirits Challenge au fost revizuite, exigenţele juriului crescând şi evaluarea desfăşurându-se ȋn mai multe etape.

De-a lungul anilor, băuturile spirtoase produse de Alexandrion Group au obţinut numeroase premii la competiţii internaţionale şi naţionale, remarcându-se prin calităţile deosebite. În intervalul 2017-2020, Brâncoveanu vinars, Alexandrion, Kreskova Vodka, Alexander Vodka, Saber Elyzia, Zolmyr şi Suman, au obţinut 131 de medalii la competiţii dedicate industriei, ȋn categoriile degustare şi design.