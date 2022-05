Baza nautică de canotaj din Fălticeni unde s-au antrenat campionii olimpici de la Tokyo de anul trecut și care în prezent se află într-o stare avansată de degradare intră în lucrări de reabilitare, modernizare și extindere. Anunțul a fost făcut de primarul Cătălin Coman, care a precizat că baza a revenit abia anul trecut de la Ministerul Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Fălticeni după opt ani de intervenții ”un volum extrem de mare de documente, foarte multe drumuri la București, discuții cu opt sau nouă miniștri și sprijinul parlamentarilor din zonă”. ”Anul trecut prin semnarea protocolului de predare- primire în urma HG prin care ni s-a transferat această bază am intrat cu drepturi depline în proprietatea ei nu am stat mult pe gânduri și anul acesta am demarat procedura de reabilitare, modernizare și extindere astfel încât baza nautică de canotaj aflată în vecinătatea bazei de agrement ”Nada Florilor” și a iazurilor din Fălticeni să ofere condițiile optime pentru practicarea sportului de performanță, canotajul și în același timp să fie o deschidere pentru începerea unor posibile investiții în agrement pe partea de sporturi nautice pentru toți cetățenii așa cum era odată pe iazurile din Fălticeni cu bărci cu hidrobiciclete. Ne propunem să revitalizăm segmentul acesta iar modernizarea bazei nautice de canotaj este un pas important”, a declarat Coman.

El a spus că pentru acest an au fost alocate de la bugetul local 740.000 de lei pentru debutul lucrărilor suma estimată a fi necesară fiind undeva la 2,2 milioane de lei. Restul banilor vor fi alocați în 2023 când este preconizată și finalizarea investiției. ”Am debutat cu realizarea studiilor cadastrale, apoi cu studiul topografic și în acest moment avem finalizat studiul geotehnic care vor fi predate către proiectant în vederea realizării proiectului tehnic și demarării licitației pentru desemnarea constructorului care va realiza acest obiectiv de investiții”, a menționat primarul de Fălticeni.

El a arătat că se va construi o nouă clădire, alte hangare cu deschidere către luciul de apă nu cum sunt acum în lateral , un spațiu de pregătire metodică dotat cu tot ce este necesar cu videoproiector, un spațiu de depozitare pentru bărci și ambarcațiuni, vestiare fete băieți, sală de forță. ”Deasupra o să facem o terasă care pe timp de vară o vom folosi pentru baza de agrement Nada Florilor iar pe timp de primăvară- toamnă pentru pregătirea sportivilor de la canotaj pe ergometru. Suntem într-o permanentă colaborare și consultare cu cei trei antrenori de la canotaj soții Vasile și Ana Avrămia din Fălticeni și Nicu Despa de la CSM Suceava”, a completat edilul șef.

Coman a ținut să precizeze că baza nautică de canotaj va putea fi folosită gratuit de sportivii de al CSȘ ”Nicu Gane” Fălticeni, CSM Suceava, CS ”Nada Florilor” Fălticeni și de către toți componenții loturilor naționale și olimpice ale României care se pregătesc la Fălticeni.

”Vrem să facem toate eforturile ca această bază de canotaj să redevină o pepinieră, un centru extrem de important pentru descoperirea noilor și tinerelor talente în canotaj și să oferim condiții optime de pregătire a sportivilor care ne reprezintă cu cinste la nivel național și internațional. Ciprian Tudosă este unul dintre canotorii noștri campion olimpic la Tokyo care este cetățean de onoare al Fălticeniului”, a adăugat Cătălin Coman care a aținut să sublinieze că preluarea bazei nautice de canotaj în vederea modernizării a fost unul dintre obiectivele sale încă din primul mandat.