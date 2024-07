Baza sportivă tip A de lângă viitoarea Sală Polivalentă a municipiului Suceava va fi finalizată în august, a aunțat primarul Ion Lungu. El a menționat că deja a fost finalizat terenul de tenis de câmp din același perimetru care este finanțat de Compania Națională de Investiții. ”S-a finalizat terenul de tenis de câmp de la Baza sportivă tip A, a municipalității. Este în curs de finalizare sediul administrativ. Se lucrează la terenul de fotbal propriu-zis, se montează instalația de nocturnă. Până la 31 august investiția va fi finalizată”, a spus Lungu.

