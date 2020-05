Bazarul municipiului Suceava va rămâne închis și după data de 15 mai, a anunțat primarul Ion Lungu într-o intervenție telefoncă la Radio Top. El a declarat că există o presiune pentru redeschiderea bazarului însă susține că obiectivul intră în regimul mall-urilor care potrivit legii privind starea de alertă rămân închise și după data de 15 mai. ”El intră într-un regim cu mall-urile până la urmă. S-a făcut un amendament în Parlament la legea privind starea de alertă și spațiile comerciale până la 15.000 de mp se pot deschide. Evident că bazarul are mai mult dar dacă mai stăm o săptămână eu zic că nu moare nimeni. Hai să vedem în ce parte o iau lucrurile pentru că ar fi păcat de Dumnezeu să facem un focar de infecție, să ne întoarcem din nou de unde am plecat. De aceea îi implor pe suceveni să fie foarte foarte atenți și prudenți. Cu Bazarul vom lua o hotărâre săptămâna viitoare. Rămâne deocamdată închis”, a declarat Lungu.

