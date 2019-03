Bazarul din Lunca Sucevei va fi racordat la sistemul centralizat de termoficare. Primarul Ion Lungu a declarat că pentru demararea investiției, în proiectul bugetului local pe 2019 este prevăzută suma de 1 milion de lei. El a adăugat că alți 30.000 de lei vor fi folosiți pentru elaborarea documentațiilor. Primarul a menționat că, inițial, se dorea ca în Bazar să fie introdus un sistem de perdele de aer cald, pe fonduri elvețiene. Acest lucru nu s-a concretizat după ce reprezentanții părții elvețiene au văzut centrala „Bioenergy” pe biomasă și au spus că la Suceava există deja energie verde.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings